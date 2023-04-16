75 günde 40 kilo verdi! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bakın nasıl zayıflamış! 90'dan 50'ye düşen Gizem'in sırrı ortaya çıktı! 300 yumurta yiyerek...
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, 90 kilodan 50'ye düştü. Günden güne eriyen Tuncer, nasıl zayıfladığının sırrını açıkladı. 75 günde 40 kilo veren Gizem Tuncer bir röportajında, "Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum." ifadelerine yer vermişti. Peki, güzel şarkıcı nasıl kilo verdi? İşte tüm detaylar haberimizde...
16.04.2023 11:55 - Son Güncelleme: 16.04.2023 11:55
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in zayıflama sırrı gündemde merak edilerek araştırılıyor. 2,5 ayda 90 kilodan 50 kiloya düşen şarkıcının yeni hali görenleri hayrete düşürüyor. Müzik dünyasına merhaba diyen sanatçı kilo verme sürecini tek tek anlattı. İşte merak edilenler...
90 kilodan 50 kiloya kadar düşen Gizem Tuncer her gün bir saat koştuğunu ifade ediyor. Peki Gizem Tuncer nasıl zayıfladı?
GİZEM TUNCER NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ilk albümü piyasaya çıkmadan önce fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştı.