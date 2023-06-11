7,5 aylık hamile Aslı Enver yeni paylaştı! Berkin Gökbudak ile 1 yıl önce evlenmişti! Odasını elleriyle yaptı ’’Ciddiyet ister...’’

Ünlü oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz yıl Kasım ayında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Enver bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıkladı.