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73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang'ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Dikkatleri üzerine çeken ünlü tasarımcı Vera Wang, 73 yaşına rağmen genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmasıyla biliniyor. Wang, hayatının her anında güneş kremini eksik etmediğini iddia ederek gençlik sırrını paylaştı. Ayrıca aktif bir yaşam tarzı benimseyen Wang, düzenli olarak spor yapmanın da kendisine gençlik ve enerji kattığını belirtiyor. Genç görünümünü korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürdüğüne dikkat çeken Vera Wang, bu şekilde gençlik sırrını keşfettiğini ifade ediyor. İşte gerekli detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
23.05.2023 22:28 - Son Güncelleme: 23.05.2023 22:28
73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Vera Wang, cilt sağlığını korumak için bir dizi önlem ve rutin uyguluyor. 73 yaşındaki ünlü tasarımcının yaşını duyanlar asla doğru olduğuna inanmıyor. Peki, bu yaşta sıkı bir cilde nasıl sahip oldu? İşte merak edilen güzellik sırrı...

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73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Güzellik bakımlarını ihmal etmeyen Wang, aynı zamanda bol su içmeyi ve yeterli uyku almaya önem veriyor.

73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Vera Wang, genç ve sıkı bir cilt için güneş kremi kullanmanın önemini vurguluyor.

73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Güneş kremi, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur.

73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Wang, güneş kremi kullanımını günlük rutininin bir parçası haline getirdiğini ve bu sayede cildinin güzelliğini koruduğunu belirtiyor.

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