73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! 30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca...

Vera Wang, cilt sağlığını korumak için bir dizi önlem ve rutin uyguluyor. 73 yaşındaki ünlü tasarımcının yaşını duyanlar asla doğru olduğuna inanmıyor. Peki, bu yaşta sıkı bir cilde nasıl sahip oldu? İşte merak edilen güzellik sırrı...