72 saatte garanti 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir yöntemle çatır çatır yağ yakıyor! İşte fazlalıklardan kurtulma sırrı!
Mine Tugay son dönemdeki fit görünümüyle adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan 44 yaşındaki ünlü oyuncu, formunu korumasının sırrını ilk kez açıkladı. Tugay, sağlıklı beslenme ve disiplinli bir diyet programına sadık kalarak kısa sürede kilo verme ve fit kalma konusunda başarılı olduğunu vurguladı. Güzel oyuncu formunu korumasında disiplinli bir diyet programına da sadık kalıyor.
27.05.2023 11:02 - Son Güncelleme: 27.05.2023 11:02
Mine Tugay'ın formda kalma sürecinde en önemli etkenlerden biri sağlıklı beslenmeye verdiği önem. Oyuncu, sağlıklı besinlerle beslenerek vücudunun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde aldığını belirtiyor. Ayrıca düzenli aralıklarla öğün yapmaya özen gösteriyor ve atıştırmalıkları sağlıklı seçeneklerle değiştiriyor.