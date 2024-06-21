72 kiloyu jet gibi eriten Esin Gündoğdu diyeti! 47'lik oyuncu o metotla 138 kilodan 66'ya düştü! "Fruktozlu mısır şurubu..."

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Esin Gündoğdu, son yıllarda sadece kariyeriyle değil, etkileyici kilo verme başarısıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 72 kilo vererek adeta yeniden doğan ünlü oyuncu, hayranlarını ve medyayı şaşırtmaya devam ediyor. Esin Gündoğdu'nun bu dönüşümü, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve sağlık açısından da büyük bir değişimi ifade ediyor. Peki, Esin Gündoğdu'nun zayıflama sırrı ne? İşte merak edilenler...
Sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanmasıyla bilinen Esin Gündoğdu'nun paylaştığı fotoğraflarda, kilo vermeye yönelik sürecinin devam ettiği gözlemlendi. Ünlü oyuncunun güncel görüntüsü izleyicileri şaşkına çevirdi. Artık çok daha zayıf olan Gündoğdu için, "Her gün daha da eriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Bazı takipçileri, Gündoğdu'yu tanımakta güçlük çektiğini dile getirdi. Diğer yandan, "Esin Gündoğdu nasıl kilo verdi?" sorusu, meraklıların gündemine oturdu.