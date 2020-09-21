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72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

ABD'de 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen sıra dışı bir törenle belli oldu. Jimmy Kimmel'in New York'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. İşte 72. Emmy Ödülleri'nin kazananları tam listesi ve salgın nedeniyle uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen törenden kareler...

21.09.2020 09:28 - Son Güncelleme: 21.09.2020 09:28
72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Corona virüs salgını nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi. Jimmy Kimmel'in New York'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı.

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72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

Gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.

Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni corona virüs esprileri eşliğinde sundu. İşte 72. Emmy Ödülleri'nin kazananları ve törenden yansıyanlar...

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

EN İYİ KOMEDİ

"Schitt's Creek" (Pop)

EN İYİ DRAMA

"Succession" (HBO)

EN İYİ MİNİ DİZİ

"Watchmen" (HBO)

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Zendaya, "Euphoria"

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeremy Strong, "Succession"

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2020 Emmy Ödülleri'ne koronavirüs damgasını vurdu

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Regina King, "Watchmen"

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

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