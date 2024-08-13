70 ünlü isim şoke edecek' Özcan Deniz, Alişan, Esra Bilgiç.. Şükrü Özyıldız...'Bunlar gerçekten eski sevgili mi?' diyeceksiniz!

Türk magazin dünyasında ünlü isimlerin ilk aşkları, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Kariyerlerinin başında yaşadıkları bu büyük aşk, hem basının hem de hayranlarının ilgisini çekmişti. Bugün farklı ilişkilerde olsalar da, geçmişte yaşanan bu masum ve heyecan dolu aşklar, magazin dünyasında iz bırakmaya devam ediyor. İşte o unutulmaz ilk aşklar ve magazin tarihine damga vuran ünlü çiftler...