7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül’den Doğulu paylaşımı! Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ’’Umurumda değil edaları’

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.