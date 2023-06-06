7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül'den Doğulu paylaşımı! Boşanmıyoruz demişti ama bakın ne yaptı ''Umurumda değil edaları'
Magazin camiasında son günlerde adından sıkça bahsedilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. Kadir Doğulu'nun aldatma iddiaları sonrası dedikodulara kulak tıkayan Atagül geçtiğimiz günlerde nihayet konuşmuştu. 30 yaşındaki güzel ''Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz.'' demişti. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Umrumda değil edaları...''
06.06.2023 09:39 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:39
7 yıllık evliğine gölge düşen Neslihan Atagül'den 'Doğulu' paylaşımı! ''Boşanmıyoruz demişti' Bakın ne paylaştı...
Başrollerini paylaştıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi. Aralarında 10 yaş fark bulunan çift şimdilerde sık sık aldatma, ihanet iddiaları ile gündeme geliyor.
Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.