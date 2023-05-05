7 yılı devirmişler! Türkiye'yi yiyen kadın Ezgi Sertel'in eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla...
Yaptığı yemek programları ile hafızalara kazınan sunucu Ezgi Sertel'in eşini görenler çok şaşırdı. Bir dönem 'Türkiye'yi yiyen kadın' lakabı ile çok konuşulan Sertel, meğer 7 yıl önce Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncularından o isimle dünyaevine girmiş. 2 çocuk annesi ünlü sunucu, 2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı. Eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü çift sosyal medyadan sık sık mutlu pozlarını paylaşıyor. Çiftin birlikte olduğunu yeni öğreneler ise şoke oluyor. İşte detaylar...
05.05.2023 11:27 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:32
7 yılı devirmişler! Türkiye'yi yiyen kadın Ezgi Sertel'in eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla...
BABASININ ÖLÜMÜYLE SARSILMIŞTI
Sunucu Ezgi Sertel, 2 ay önce Safranbolu Belediyesinden emekli babası Ali Sertel'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Sertel, şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
SUNUCU EZGİ SERTEL KİMİNLE EVLİ?
Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel'in eşinin fenomen dizi Arka Sokaklar'ın oyuncuları arasında yer aldığı ortaya çıktı.
Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlenen Sertel, Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli.