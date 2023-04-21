7 yılda 103 kilo verdiren yöntem! Hercai'nin Melikesi'ydi! Aslı Samat 173 kilodan 70'e inme sırrını açıkladı! "Zayıflık için ilk olarak..."
Ardından 'Hercai' ve 'Gülümse Kaderine' dizilerde yer alan Aslı Samat verdiği kilolarla gündemde yer alıyor. Samat 173 kilodan 70 kiloya inme sırrını açıklaıd. Ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatının yanı sıra bakın neler denemiş. İşte Aslı Samat'ın zayıflık sırrı!
21.04.2023 22:00 - Son Güncelleme: 21.04.2023 22:00
Hercai dizisiyle ismini duyuran Aslı Samat 103 kilo verme hikayesini anlattı. Başarılı oyuncu mide küçültme ameliyatının yanı sıra küçük zayıflık sırlarını paylaştı. İşte ciddi kilolar vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler...
Mide operasyonu sonrası yaklaşık 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat bir dergi için verdiği röportajda zayıflama hikayesini anlattı.
KİLO VERMEK İSTEYENLER İLK İŞ BUNU YAPSIN!
"İlk olarak kan değerlerinize baktırın, belki de kilonuzun sebebi hiç farkında olmadığınız bir eksiklik veya fazlalık. İkincisi bir diyetisyenle çalışın. Üçüncüsü sihirli değnek beklemeyin ve en basit hafif tempolu yürüyüşler ile başlayın. 7 sene ve 103 kiloyu geride bırakmış biri olarak söylüyorum; Spor olmadan olmayacak o iş! "