7 yılda 103 kilo verdiren yöntem! Hercai'nin Melikesi'ydi! Aslı Samat 173 kilodan 70'e inme sırrını açıkladı! "Zayıflık için ilk olarak..."

KİLO VERMEK İSTEYENLER İLK İŞ BUNU YAPSIN!

"İlk olarak kan değerlerinize baktırın, belki de kilonuzun sebebi hiç farkında olmadığınız bir eksiklik veya fazlalık. İkincisi bir diyetisyenle çalışın. Üçüncüsü sihirli değnek beklemeyin ve en basit hafif tempolu yürüyüşler ile başlayın. 7 sene ve 103 kiloyu geride bırakmış biri olarak söylüyorum; Spor olmadan olmayacak o iş! "