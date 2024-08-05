7 numarasına bakın! İbrahim Tatlıses'in minik prensesi Elif Ada koca kız oldu! 2 yıllık eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı: 'İmparator'un kopyası'

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, hızla büyüyor. Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Her geçen gün biraz daha büyüyen Elif Ada'nın, İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği sevenlerini şaşırtırken, "İmparator'un kopyası" yorumlarına neden oluyor. İşte detaylar...
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada, hızla büyüyor! 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile dünya evine giren İbrahim Tatlıses'in bu evliliğinden olan kızı Elif Ada, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çeken ve uzun zamandır görüntülenmeyen Elif Ada'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
"Ne kadar büyümüş", "Allah'ım nasıl tatlı, babalı kızlı maşallah size", "Çok tatlı kız çocuğusun maşallah" gibi yorumlar yağdı.