7 milyon TL’lik eviyle hafızalara kazınan MasterChef Güzide yine lüks hayatını konuşturdu! Takipçileri ’Görgüsüz’ dedi, Yasin Obuz dalga geçti ’kokuyor!’

MasterChef Güzide sofrasını paylaştı, yakın arkadaşlarından Yasin Obuz yorum yapmayı ihmal etmedi. MasterChef Güzide'nin paylaşımları olay yaratmaya devam ediyor. 560 bin takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından paylaşım yapan Güzide Mertcan yine gündeme geldi. Bu kez takipçilerinden çok Yasin Obuz'un yorumu çok konuşuldu. Milyonluk villasıyla bir dönem dillere düşen eski MasterChef yarışmacısı bu sefer de sofrasıyla olay oldu.