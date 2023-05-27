7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81'e düştü! Milli Takım'dan döndükten sonra...
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Güneş'in 1.97 boyunda olması sebebiyle kilosu da yaşıtlarına göre oldukça fazla. Güneş'in takipçileri sık sık kilolarıyla ilgili yorumlarda bulunsalar da başarılı isim kendisiyle oldukça barışık gözüküyor. Buna rağmen Geçtiğimiz sene 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in neden zayıfladığı ise merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının yeniden gündem olmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.
27.05.2023 16:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 11:25
12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla büyük ilgi çekiyor.
Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, özellikle Koreli taraftarların yakından takip ettiği bir iism.