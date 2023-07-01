7 kilo birden verdiren Zehra Güneş diyeti! 87 kilodan 80'e düştü! Dillere destan olan fiziğini tek formülle koruyor
Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor ve başarılı voleybol kariyeriyle olduğu kadar büyüleyici güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 1.97 boyunda olan Güneş'in, bu nedenle yaşıtlarına göre kilosu daha fazla görünüyor. Yakın bir zamanda ise Zehra Güneş'in 7 kilo birden verdiği ortaya çıktı. Eski fotoğraflarının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte bu konuda araştırmalar hız kazandı.
01.07.2023 10:33 - Son Güncelleme: 01.07.2023 10:33
Voleybolun başarılı isimlerinden Zehra Güneş sadece spor kariyeriyle değil aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in zayıflama süreci merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, sporcu Zehra Güneş'in zayıflama serüveni izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş 7 kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu etkileyici kilo verme sürecinin ardında ne yatıyor?
Zehra Güneş'in kilo verme serüveni sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle desteklenen bir diyet programıyla gerçekleşti.
Sporcu beslenmesi uzmanları tarafından özel olarak hazırlanan diyet programı, Zehra Güneş'in kilo vermesine yardımcı oldu.