7 kilo birden verdiren Zehra Güneş diyeti! 87 kilodan 80’e düştü! Dillere destan olan fiziğini tek formülle koruyor

Voleybolun başarılı isimlerinden Zehra Güneş sadece spor kariyeriyle değil aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in zayıflama süreci merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, sporcu Zehra Güneş'in zayıflama serüveni izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.