7 kez evlenmişti! 61'lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan'ın gerçek ismi...

Yıllarca güçlü sesi ve coşkulu sahne performanslarıyla milyonları büyüleyen Seda Sayan, bugünlerde Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Ancak 61 yaşındaki sanatçının gerçek adı hep bir sır olarak kaldı. Uzun yıllar boyunca sadece "Seda Sayan" olarak tanınan sanatçının gerçek adı sonunda ortaya çıktı!