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7 kez evlenmişti! 61'lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan'ın gerçek ismi...

Yıllarca güçlü sesi ve coşkulu sahne performanslarıyla milyonları büyüleyen Seda Sayan, bugünlerde Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Ancak 61 yaşındaki sanatçının gerçek adı hep bir sır olarak kaldı. Uzun yıllar boyunca sadece "Seda Sayan" olarak tanınan sanatçının gerçek adı sonunda ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 14:44 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 14:44
7 kez evlenmişti! 61’lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan’ın gerçek ismi... 1

Yıllarca sahneleri coşkusuyla, güçlü sesi ve etkileyici performanslarıyla sallayan Seda Sayan, bugünlerde Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Ancak 61 yaşında bile gerçek adı gizemini koruyordu. Şimdi ise, yıllardır merak konusu olan bu sır çözüldü!

7 kez evlenmişti! 61’lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan’ın gerçek ismi... 2

Yıllarca güçlü sesi ve sahne performanslarıyla gönülleri fetheden Seda Sayan, 24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek mutlu bir evliliğe adım attı. Ancak, magazin dünyasını şoke eden bir gelişme yaşandı!

7 kez evlenmişti! 61’lik Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek! Eşi Çağlar Ökten ile yaş farkı olay olan Seda Sayan’ın gerçek ismi... 3

Meğer yıllarca bildiğimiz "Seda Sayan", sanatçının gerçek adı değilmiş!

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