7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Çırpı gibi kalmasının sırrı ortaya çıktı! Her acıktığında...
Hande Erçel oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda nasıl kilo verdiğini açıkladığı röportajı yeniden gündeme geldi. Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erçel fiziğiyle de büyük ilgi çekiyor. Fit görünümüyle de beğeni toplayan ünlü oyuncunun kilo verme yöntemleri merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Hande Erçel'in zayıflık sırrı...
15.07.2023 20:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 20:42
Hande Erçel oyunculuğa başladığı dönemlerde Selin karakterini canlandırmak için 1 haftada 5 kilo vermişti. Başarılı oyuncunun kilo verme sırrı şimdilerde yeniden gündeme geldi. İşte 1 haftada 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti...
Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı..
HER ACIKTIĞINDA O MEYVEYİ YİYOR
Hande Erçel, ana öğünler dışında açlık hissettiğinde yeşil elma yemeyi tercih ediyor.