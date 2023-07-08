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7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 32 beden olma sırrı buymuş! "Her gün en az..."

Simge Sağın'ın formunu koruma sırrı ortaya çıktı. 7 günde 3 kilo verdiren mucize diyetle kilosunu kontrol altında tutan Sağın, 41 yaşına rağmen incecik kalma formülünü açıkladı. Uzman yardımıyla sıkı bir diyete başladığını söyleyen Sağın, neredeyse aç gezdiğini ekledi. 10 günde de gözle görülür bir kilo veren Sağın'ın diyetini sizler için derledik. İşte 7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti...

takvim.com.tr
08.07.2023 22:42 - Son Güncelleme: 08.07.2023 22:52
7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında ipince olmayı böyle başarıyor! 34 bedende kalma sırrı ortaya çıktı! Her gün en az...

Ünlü popçu Simge Sağın, son zamanlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek için sıkı bir diyet programına başladı.

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7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında ipince olmayı böyle başarıyor! 34 bedende kalma sırrı ortaya çıktı! Her gün en az...

Sağın, bu süreçte bir uzmanın da desteğini alarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında ipince olmayı böyle başarıyor! 34 bedende kalma sırrı ortaya çıktı! Her gün en az...

Simge Sağın, sahne performanslarındaki etkileyici kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında ipince olmayı böyle başarıyor! 34 bedende kalma sırrı ortaya çıktı! Her gün en az...

Sınırları zorlayan tarzıyla dikkat çeken popçu, fiziksel görünümünü daha da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında ipince olmayı böyle başarıyor! 34 bedende kalma sırrı ortaya çıktı! Her gün en az...

Son 10 günde 3 kilo veren şarkıcı, yakın çevresiyle paylaştığı duygularında açlıkla mücadele ettiğini dile getiriyor.

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