7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! İşte günbegün kilo verme sırrı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteri ile dikkat çekiyor. Kansu, bir dönem Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programını sunmuştu. İnstagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliği ve fit görünümüyle de gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Yeyip yeyip kilo almadığını anlatan 42 yaşındaki ünlü isim formülünü de açıkladı. Gelin Gözde Kansu'nun fazla kilolardan kurtulma yöntemi neymiş birlikte bakalım...
30.05.2023 20:58 - Son Güncelleme: 30.05.2023 20:58
Yılların ünlü oyuncusu ve sunucusu Gözde Kansu'nun fit kalma sırrı açığa çıktı! Meğer zayıflığını bu yönteme borçluymuş! Oyuncular ve şarkıcılar sık sık formda kalmak için belirli yöntemlere başvuruyor. Kimi Seda Sayan gibi estetik içeren operasyonlar geçiriyor kimi de diyet yapıp, spora gidiyor. Peki sizde Gözde Kansu hangi yöntemi denemiş! İşte Yalı Çapkını'ın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun kilo verme sırrı...