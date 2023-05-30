7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Yılların ünlü oyuncusu ve sunucusu Gözde Kansu'nun fit kalma sırrı açığa çıktı! Meğer zayıflığını bu yönteme borçluymuş! Oyuncular ve şarkıcılar sık sık formda kalmak için belirli yöntemlere başvuruyor. Kimi Seda Sayan gibi estetik içeren operasyonlar geçiriyor kimi de diyet yapıp, spora gidiyor. Peki sizde Gözde Kansu hangi yöntemi denemiş! İşte Yalı Çapkını'ın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun kilo verme sırrı...