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7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın, TikTok uygulaması üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. TikTok'ta canlı yayın izleyen Hira üzerinden kredi kartından 7 bin TL çekildiğini söyleyen Akalın, özellikle anne babaları uyardı. "Bu resmen hırsızlık" diyerek isyan eden ünlü şarkıcı, "Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi. Demet Akalın tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Özgür Balakar, 'Merak etme Demet Abla derdimiz para olsun geri göndeririz" dedi.

30.03.2021 11:03 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:03

Demet Akalın'ın kızı Hira, TikTok fenomeni 'Uzunmakarna' adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Ünlü şarkıcı ardından sosyal medyada özellikle anne ve babaları uyardı. Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı geldi.

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7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

Demet Akalın, TikTok üzerinden yaşadığı sahtekarlığı sosyal medyadan duyurdu. 7 yaşındaki kızı Hira'nın izlediği canlı yayın üzerinden kendisinden para çekildiğini öğrenen ünlü şarkıcı, şaşkınlığını gizleyemedi.

7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan sahtekarlığa isyan etti. Özellikle anne babaları uyaran şarkıcı şunları söyledi:

7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor."

7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

"Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi.