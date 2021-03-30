7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!
7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın, TikTok uygulaması üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. TikTok'ta canlı yayın izleyen Hira üzerinden kredi kartından 7 bin TL çekildiğini söyleyen Akalın, özellikle anne babaları uyardı. "Bu resmen hırsızlık" diyerek isyan eden ünlü şarkıcı, "Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi. Demet Akalın tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Özgür Balakar, 'Merak etme Demet Abla derdimiz para olsun geri göndeririz" dedi.
Demet Akalın'ın kızı Hira, TikTok fenomeni 'Uzunmakarna' adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Ünlü şarkıcı ardından sosyal medyada özellikle anne ve babaları uyardı. Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı geldi.
"Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor."