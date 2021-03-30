7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı!

7 bin TL'sinden olan Demet Akalın'ın TikTok isyanına Özgür Balakar'dan 'sakinleş derdimiz para olsun' yanıtı gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın, TikTok uygulaması üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. TikTok'ta canlı yayın izleyen Hira üzerinden kredi kartından 7 bin TL çekildiğini söyleyen Akalın, özellikle anne babaları uyardı. "Bu resmen hırsızlık" diyerek isyan eden ünlü şarkıcı, "Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi. Demet Akalın tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Özgür Balakar, 'Merak etme Demet Abla derdimiz para olsun geri göndeririz" dedi.

30.03.2021 11:03 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





