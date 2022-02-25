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Haberler Magazin 7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

7 aylık hamile olan Hande Soral'dan spor salonunda karnı burnunda poz! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Soral, spor salonunda verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı ve kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozu ve son hali...

25.02.2022 18:46 - Son Güncelleme: 25.02.2022 18:46
7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hande Soral, 14 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

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7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hamile olduğunu duyurmuştu.

7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi.

7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Soral, spor salonunda verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı ve kısa sürede gündem oldu.

7 aylık hamile olan Hande Soral’dan spor salonunda karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın beğeni yağdı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaş, sosyal medyada hızla yayılırken beğeni yağmuruna tutuldu.

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