7 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer aralarında...
7 ay önce dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin evliliklerinde bir süredir çatlaklar olduğu konuşuluyor. Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi ve Koç gazetecileri görünce sinirlendi. Yüzüğü sorulunca, "Yüzük takan birisi değildim zaten... Hiçbir zaman da takmadım. Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" yanıtını veren ünlü isim ve biricik eşinin yaşı merak edildi. Yaş farkını duyan inanamadı! Meğer çiftin arasında...
09.04.2023 14:33 - Son Güncelleme: 09.04.2023 14:33
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti son dönemlerde evlilikleri hakkındaki söylentiler ile gündemde yer alıyor.
ÇİFT TERAPİSİ GÖRÜYORLAR
Ağustos 2022'de Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, kavga sonrası evi terk etti; bir hafta sonra geri döndü. Krizi atlatsa da sorunları tam çözemeyen ünlü çift, iddiaya göre Suadiye'deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.