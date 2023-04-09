7 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer aralarında...

ÇİFT TERAPİSİ GÖRÜYORLAR

Ağustos 2022'de Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, kavga sonrası evi terk etti; bir hafta sonra geri döndü. Krizi atlatsa da sorunları tam çözemeyen ünlü çift, iddiaya göre Suadiye'deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.