66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974 yapımı Köyden İndim Şehire filminde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldı. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindeki film, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılan yapımda Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali de merak edip araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in son halini gören ise inanamadı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Meral Zeren'in son hali...
21.08.2022 22:16 - Son Güncelleme: 21.08.2022 22:39
Başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Köyden İndim Şehire, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılan filmde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali de merak edip araştırılmaya başlandı.