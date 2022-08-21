Vav TV İzle
Haberler Magazin 66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974 yapımı Köyden İndim Şehire filminde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldı. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindeki film, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılan yapımda Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali de merak edip araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in son halini gören ise inanamadı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Meral Zeren'in son hali...

21.08.2022 22:16 - Son Güncelleme: 21.08.2022 22:39
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

Başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Köyden İndim Şehire, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

Köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılan filmde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali de merak edip araştırılmaya başlandı.

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Zeren'in son halini gören ise inanamadı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyaya damga vurarak kısa sürede gündem oldu.

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...

İşte Meral Zeren başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA