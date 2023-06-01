66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! 1 yıllık eşinden boşanan Ece Ronay ilk kez konuştu! ’Bir çocuğumuz var’

1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mesajları ifşalayan Ece Ronay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir.

Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte."