65'lik Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren yöntemi! 78 kilodan 69'a bakın nasıl inmiş! Kendisini otele kapattı! 7 ay boyunca...
Banu Alkan yaptığı paylaşımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Kilolu halleriyle bilinen Alkan zayıflamak için birçok yolu denemiş! Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. 7 ay boyunca diyet yapmasına rağmen 9 kiloyu sağlıklı bir şekilde verebilen Alkan'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte Banu Alkan'ın zayıflama sırrı...
18.04.2023 12:44 - Son Güncelleme: 18.04.2023 12:45
Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren zayıflama yöntemi! Afrodit bakın nasıl kilo vermiş! Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan 7 ayda ancak 9 kilo verebilmiş.
SPA VE MASAJLA ZAYIFLAMIŞ
Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.