6.5 aylık hamile Fahriye Evcen'in okul yıllığında yazanlar şoke etti!! "Hiç mi seveni yokmuş..."

Okul yıllığında diğer öğrencilerin yıllığında yazan yorumlar dikkat çekerken, Fahriye Evcen'in anı kısmının boş olması ve okul tarafından; "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.