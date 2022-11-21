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6.5 aylık hamile Fahriye Evcen'in okul yıllığında yazanlar şoke etti!! "Hiç mi seveni yokmuş..."

İkinci çocuğuna hamile oyuncu Fahriye Evcen birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oyuncunun okul yıllarına ait yıllığı ortaya çıktı. Yıllığında yazanlar ise şoke etti.

takvim.com.tr
21.11.2022 15:59 - Son Güncelleme: 21.11.2022 16:04
6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti! Takipçileri şoke oldu! Hiç mi seveni yokmuş...

Fahriye Evcen, paylaşımıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, üniversite yıllığını paylaştı.

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6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti! Takipçileri şoke oldu! Hiç mi seveni yokmuş...

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, üniversite yıllarına ait okul yıllığını paylaştı ve sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti! Takipçileri şoke oldu! Hiç mi seveni yokmuş...

Kep töreninde eğlenceli pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun okul yıllığı da bir hayli dikkat çekti.

6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti! Takipçileri şoke oldu! Hiç mi seveni yokmuş...

Okul yıllığında diğer öğrencilerin yıllığında yazan yorumlar dikkat çekerken, Fahriye Evcen'in anı kısmının boş olması ve okul tarafından; "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti! Takipçileri şoke oldu! Hiç mi seveni yokmuş...

Görenlerin gözünden kaçmayan bu ifadeler oldukça dikkat çekti.

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