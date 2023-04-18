63 yaşındaki kadın ameliyatsız 40 yaş gençleşti! ’’Bebek poposu gibi oldu’’ İşte yaşlanmayı durduran o formül

her yaş güzel olsa da genç kalmak tüm kadınların hayali. Ancak bir çok kişi ameliyat olmadan, operasyon geçirmeden sağlıklı yollarla gençleşmenin yollarını arıyor. Bu kadınlar arasında yer alan 63 yaşındaki kadın, nasıl genç göründünü açıkladı. TikTok'ta 32 yaşınadaki kızı Cher ile video çeken Dawn, takipçileriyle sırlarını tek tek paylaştı. İşte detaylar...