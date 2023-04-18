63 yaşındaki kadın ameliyatsız 40 yaş gençleşti! ''Bebek poposu gibi oldu'' İşte yaşlanmayı durduran o formül
63 yaşındaki kadın genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. ''Bu nasıl 63, olamaz'', ''Sırrını söyle'' şeklinde yorumlar yapıldı. Kimi de 63 yaşında olduğuna inanmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yaşlılığa meydan okuyan Dawn ise yorumlara aldanmayarak genç görünmenin altında yatan güzellik sırlarını tek tek açıkladı. İşte estetiksiz, botokssuz, operasyonsuz genç görünmenin yöntemi...
18.04.2023 21:09 - Son Güncelleme: 18.04.2023 21:09
her yaş güzel olsa da genç kalmak tüm kadınların hayali. Ancak bir çok kişi ameliyat olmadan, operasyon geçirmeden sağlıklı yollarla gençleşmenin yollarını arıyor. Bu kadınlar arasında yer alan 63 yaşındaki kadın, nasıl genç göründünü açıkladı. TikTok'ta 32 yaşınadaki kızı Cher ile video çeken Dawn, takipçileriyle sırlarını tek tek paylaştı. İşte detaylar...
63 YAŞINDAN 20'Lİ YAŞLARINA DÖNDÜ
TikTok'ta 63 yaşında olduğunu söyleyen ancak kimseyi inandıramayan Dawn, kızı Cher ile genç görünmek için yaptığı ipuçlarını paylaştı. İlk olarak "Bol bol su iç" diyen Dawn, yeterince su içmemenin, cildin donuk, daha yaşlı ve daha çizgili görünmesine neden olabileceğini söyledi.