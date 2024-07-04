61'lik Nergis Kumbasar'ın genç kızlığı resmen ağlattı! Mehmet Ali Erbil ile 7 yıl evli kalmışlardı! Meğer yıllar önce...

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 61 yaşındaki Kumbasar'ın gençlik döneminden bir karesini görenler, gözlerine inanamadı. Oyuncunun gençlik enerjisi ve güzelliği hayranlık uyandırdı. Kumbasar, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. "Seversin," "Kiralık Aşk," "Acemi Cadı," "Papatyam" gibi dizilerde performans sergileyen oyuncu, 1989 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine girmişti. Çift 1996 yılında boşandı. Kızları Yasmin Erbil, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.
Kumbasar'ın gençliği merak konusu olurken, Mehmet Ali Erbil ile olan gençlik fotoğrafları da sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Nergis Kumbasar'ın gençlik hali...
Nergis Kumbasar, 10 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü'nden mezun oldu.