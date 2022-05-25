60'lık Seda Sayan'a genç eş yaradı! Kasığına kadar yırtmacıyla bacak şov yaptı adeta Barbie! Çağlar Ökten'le ayrılacak denen Seda...
Seda Sayan'ın özel hayatında olaylar bitmiyor. ''Ben flört etmeyi bilmiyorum evleniyorum.'' diyen Sayan geçtiğimiz günlerde 7. kez nikah masasına oturmuştu. 59 yaşındaki şarkıcının düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Anne-oğlun arasındaki soğukluk magazini sallarken balayından dönen ünlü şarkıcının müstakbel eşiyle önceki akşam sahneye çıktı. Seda Sayan'ın kasığına kadar yırtmacıyla adeta şov yaptı.
25.05.2022 17:10 - Son Güncelleme: 25.05.2022 17:10
24 Nisan'da beklenmedik bir hamleyle evlilik yoluna giren Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti magazin dünyasını ve sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.