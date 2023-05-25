60'lık Seda Sayan yine bıçak altına yattı! Estetik sonrası ilk paylaşım! Çağlar Ökten'in biricik eşi "Lolita olacağım" dedi son haliyle dillere düştü
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022'de 25 yaşından küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlendi. Sık sık estetik operasyonlarla ilgilenen Sayan, bugün yeni bir paylaşımıyla dikkat çekti. Yüz ve boyun estetiği geçiren Sayan, şimdi de dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için estetik doktorunu ziyaret etti! İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı!
25.05.2023 21:56 - Son Güncelleme: 25.05.2023 22:35
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, mutlu bir evlilik yaşadığı Çağlar Ökten ile beraberliğiyle birlikte sık sık gündeme geliyor. Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra estetik operasyonlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi.
YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ!
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.