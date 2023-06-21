60 yaşındaki Nergis Kumbasar'ın gençliğini gören inanamadı! Mehmet Ali Erbil ile 7 yıl evli kalmışlardı! Meğer seneler evvel...
Seversin, Kiralık Aşk, Acemi Cadı, Papatyam ve daha bir çok yapımda rol alan Nergis Kumbasar 1989 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile dünyaevine girmişti. Çift 1996 yılında boşandı. Kızları Yasmin Erbil şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor. Nergis Kumbasar şuanda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem adlı dizide rol alıyor. Kumbasar'ın geçliği merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil ile olan gençlik fotoğrafları çok konuşuldu. İşte Nergis Kumbasar'ın gençlik hali....
21.06.2023 17:19 - Son Güncelleme: 21.06.2023 17:19
60 yaşındaki Nergis Kumbasar'ın gençliğini gören inanamadı! Mehmet Ali Erbil ile 7 yıl evli kalmışlardı! Meğer seneler evvel...
İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nergis Kumbasar daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırdı.