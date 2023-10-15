60 yaşındaki Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Araç içindeki halleri çok konuşuldu! Avşar kızı hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekolteli siyah elbisesi ile araç içinde verdiği bir pozu yayınladı. Derin yırtmacıyla dikkat çeken Avşar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...