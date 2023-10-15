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60 yaşındaki Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Araç içindeki halleri çok konuşuldu! Avşar kızı hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekolteli siyah elbisesi ile araç içinde verdiği bir pozu yayınladı. Derin yırtmacıyla dikkat çeken Avşar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 12:18 Güncelleme 15 Ekim 2023, 12:18
60 yaşındaki Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Araç içindeki halleri çok konuşuldu! Avşar kızı hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi 1

Kaya Çilingiroğlu'ndan Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

60 yaşındaki Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Araç içindeki halleri çok konuşuldu! Avşar kızı hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi 2

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar, son olarak sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

60 yaşındaki Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Araç içindeki halleri çok konuşuldu! Avşar kızı hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

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