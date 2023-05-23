60 yaşına rağmen vücut yaşı 23 çıktı! Yerli Barbie Seda Sayan 16 cm birden inceldi! İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...

Ünlü sanatçı Seda Sayan 60 yaşına rağmen fit vücudu ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Birçok estetik işlemin yanı sıra yaptığı diyetle de gündeme gelen Sayan 13 kilo vermeyi başardı. İşte Seda Sayan'ın genç ve zayıf görünmesinin sırrı...