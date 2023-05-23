60 yaşına rağmen vücut yaşı 23 çıktı! Yerli Barbie Seda Sayan 16 cm birden inceldi! İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın fit formu birçok kişinin ilgisini çekiyor. Barbie bacak uygulamasıyla 16 cm inceldiğini açıklayan Seda Sayan bunun yanında yaptığı diyetle 13 kilo verdi. 60 yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran Sayan'ın güzellik ve zayıflık sırlarını bir bir derledik. İşte 5 ayda 13 kilo verdiren diyet...
23.05.2023 15:07 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:07
Ünlü sanatçı Seda Sayan 60 yaşına rağmen fit vücudu ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Birçok estetik işlemin yanı sıra yaptığı diyetle de gündeme gelen Sayan 13 kilo vermeyi başardı. İşte Seda Sayan'ın genç ve zayıf görünmesinin sırrı...
60 YAŞINA RAĞMEN VÜCUT YAŞI 23
Yıllar geçtikçe adeta gençleşen Seda Sayan'ın 60 yaşında olmasına rağmen vücut yaşı 23 çıktı. Metabolizma yaşının da 23 olması herkesi şaşkına uğrattı.
Seda Sayan "Özellikle uzun süre aç kalmamaya özen gösteriyorum aralarda mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar, badem, ceviz, kuru üzüm, leblebi ve kuru meyve tüketimine özen gösteriyorum" diyor.