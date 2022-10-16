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Haberler Magazin 60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! 'Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını' Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! 'Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını' Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

30 Aralık 1962 doğumlu Seda Sayan doğum gününe az bir süre kala eşini de alıp bir günlük yurt dışı kaçamağı yaptı. Sosyal medya hesabından uçakta çektiği videoyu paylaşan Sayan, paylaşıma 'Kaçıyoz yarimleeee ❤️ yarın dönücez' notunu düştü. Öte yandan 60 yaşına girmeye hazırlanan ünlü isim İnstagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı geçici paylaşımla nefesleri kesti. Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken güzel sunucuya 'Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...

16.10.2022 14:53 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:53
60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! ’Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını’ Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.

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60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! ’Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını’ Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

Balayında ülke ülke gezen çift döndükten sonra kendilerini işe adadı.

60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! ’Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını’ Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

Çift son olarak işten fırsat bulup yurt dışı kaçamağı yaptı.

60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! ’Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını’ Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

Seda Sayan eşi ile birlikte yurt dışına gittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

60 yaşına girmesine ramak kala Seda Sayan dekolteyi göğüsten verdi! ’Çağlar Ökten buldun Barbie gibi kadını’ Başka ülkeye kaçmıştı! Eşinden ayrılamayınca...

Uçakta paylaşım yapan Sayan paylaşıma 'Kaçıyoz yarimleeee ❤️ yarın dönücez' notunu düştü.

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