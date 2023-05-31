6 yıllık evli olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı! Hamilelik, doğum derken meğer aralarında...
2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz haftalarda 2. çocuklarını kucaklarına aldı. Evlilikleri dolu dizgin giderken çiftin arasındaki o gerçek konuşulmaya başlandı. Çift son olarak HUPALUPA GO Festivali'nde kameralara yansımıştı. Evcen kamuflaj kombinleri ile dikkatleri üzerine çekerken Burak Özçivitin eşiyle uyumlu giyinmemesi gözlerden kaçmamıştı. Evcen ''Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz." demişti. Hamilelik, doğum derken meğer aralarında...
31.05.2023 16:44 - Son Güncelleme: 31.05.2023 16:44
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti evlilikleri ile sık sık konuşulıyor. Çalıkuşu dizisinde tanışan ikili 2017 yılında dünyaevine girmişti.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i de geçtiğimiz Nisan ayında kucaklarına aldı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'la birlikte katıldıkları festivalde objektiflere yansıdı. Fahriye Evcen kamuflaj kombinleri ile dikkatleri üzerine çekerken Burak Özçivitin eşiyle uyumlu giyinmemesi gözlerden kaçmadı.