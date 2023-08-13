6 gün önce ölen Erkin Koray'ın o fotoğrafı çok konuşuldu! Gören küçük dilini yuttu! İkimizin arasında bir sır demişti! Yıllar sonra...

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82 yaşındaki Erkin Koray'ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray bu bilgileri vermişti: "Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı"