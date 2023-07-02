6 ayda eski formuna geri döndü! 33'lük Leyla Lydia Tuğutlu 23'lüklere taş çıkarttı! 3 güzellik sırrını açıkladı! "7-8 saat boyunca..."
Leyla Lydia Tuğutlu, başarılı kariyerinin yanı sıra doğal güzelliği ve kendine özgü tarzıyla büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun güzellik sırları ortaya çıktı. İşte detaylar...
02.07.2023 11:58 - Son Güncelleme: 02.07.2023 11:58
33 yaşındaki güzel oyuncunun 3 sırrı ortaya çıktı. 6 ay önce anne olan Leyla Lydia Tuğutlu yaşına rağmen genç kızlara taş çıkarıyor. Pürüzsüz ve kusursuz bir cilde sahip olmasıyla tanınan Tuğutlu bakın bunu nasıl beceriyormuş! İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik sırları...
2008 yılında birinci seçildiği Miss Turkey yarışmasıyla dikkatleri çeken, ardından oyunculuk serüvene atılan Leyla Lydia Tuğutlu'nun güzellik sırları merak konusu oldu.
Cildinin güzellik yöntemine gelince, Leyla Lydia Tuğutlu düzenli cilt bakım rutinini atlamadığını ve doğal ürünleri tercih ettiğini ifade ediyor. Temizleme, tonlama, nemlendirme ve güneş koruması gibi adımları düzenli olarak takip ettiğini dile getiriyor.