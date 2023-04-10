6 ayda 33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkumdu! 40'lı yaşlarına geri döndü! İşte 109'dan 76'ya inme sırrı...

METABOLİZMASI YAVAŞTI

Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan.