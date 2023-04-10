6 ayda 33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkumdu! 40'lı yaşlarına geri döndü! İşte 109'dan 76'ya inme sırrı...
3.5 sene boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer 6 ayda 33 kilo verdi. Verdiği pozlarla hayranlarını şoke eden Özer'in fiziği genç kızlara taş çıkarıyor. 60 yaşındaki sanatçının zayıflama serüveni ise ortaya çıktı. Herkesin bildiği klasik yöntemlerle kilo vermiş olsa da birkaç küçük detay süreci oldukça hızlandırmış. İşte Zerrin Özer'in zayıflama sırrı....
3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer kilo vermesiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Toplamda 33 kilo veren ünlü sanatçı eski sağlığına kavuştu. İşte Zerrin Özer'in zayıflama sırrı...
ENDER SARAÇ SAYESİNDE ZAYIFLADI!
Dr. Ender Saraç, Zerrin Özer'in zayıflama sürecini şöyle anlattı: "Zerrin Özer 2009'un nisan ayında kliniğimize başvurduğunda 109 kiloydu. Tansiyonu yüksekti, şeker hastalığı ile boğuşuyor, pek çok ilaç kullanıyordu. Ben ve Dr. Gönül Ateşsaçan, Zerrin Özer'i kilo vermeye ikna ettik, hırslandı ve harekete geçti. "Kendimi bu yıl yenileyeceğim. Zayıflayacağım, 2010 yılına büyük bir atak yaparak gireceğim" dedi. Kan tahlillerini yaptırdık, vücut analizini çıkarttık. Bedenindeki yağ, su ve kas oranını belirledik. Bakın Zerrin Özer 6 ayda 33 kiloyu nasıl vermiş...
109 KİLOYDU
"Bu noktadan sonra Zerrin Özer düzenli bir beslenme alışkanlığı kazanmak için verdiğimiz diyetleri harfiyen uygulamaya ve spor yapmaya başladı. Diyet sürecinin başında her gün spor salonunda hoca eşliğinde çalıştı. Her geldiğinde vücut analizini yeniledik, yağdan mı yoksa sudan mı kilo verdiğini kontrol ettik, ona göre Zerrin Özer'i yönlendirdik. Fitness aletleriyle çalıştı, koşu bandında mutlaka 1 saat geçirdi. Daha sonraları haftanın 3 günü spora gitmeye devam etti."
METABOLİZMASI YAVAŞTI
Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan.