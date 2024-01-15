5.kez Survivor'a katılan Merve Aydın'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor'ın en yetenekli isimlerinden biri olan Merve Aydın meğer...

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, 5.kez Survivor'da! Survivor 2024 All-Star'ın da en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Merve Aydın hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görüne şaştı kaldı. İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.