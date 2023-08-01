59’luk Hülya Avşar’dan yatak odası paylaşımı! Yatağa sere serpe uzanıp yayınladı! Hem pozu hem lüks evi sosyal medyanın gündeminde...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Açıklamalarıyla da sık sık gündem olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yaklaşık 3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü ismin hem pozu hem lüks evi dikkat çekti. İşte 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
Haram filmi ile kariyerine başlayan ve müzik eğitimi aldıktan sonra şarkıcılığa soyunan Hülya Avşar, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Avşar Kızı, son olarak ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yaklaşık 3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram'da yayınladı.