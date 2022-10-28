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Haberler Magazin 59'luk Hülya Avşar'dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ''Üstten kapatsan alttan açılıyor!''

59'luk Hülya Avşar'dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ''Üstten kapatsan alttan açılıyor!''

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar sosyal medya paylaşımıyla nefes kesti. 59 yaşındaki ünlü isim bilindiği üzere yıllardan beri tenis oynuyor. Son paylaşımında da tenis oynadığı anları yayınladı. Sevenlerini düzgün fiziği ile mest eden Avşar kızına tenis eteği üzerinden yorum yağdı. ''Üstten kapatsan alttan açılıyor!''

28.10.2022 11:32 - Son Güncelleme: 28.10.2022 11:32
59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son dönemlerde 2005 yılında boşandığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile sık sık bir araya gelmesiyle dikkat çekiyor.

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59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Son olarak geçtiğimiz günlerde Avşar Kızı'nın 59. yaş gününde bir araya gelmişlerdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalmaya devam eden ikiliden Avşar, sosyal medya hesabından sıklıkla Çilingiroğlu ile olan fotoğraflarını paylaşıyor.

59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Yeni sezona görkemli bir giriş yapan Hülya Avşar, Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkamışi derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile kendine hayran bırakmıştı.

59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Sahne tarzı ile dikkat çeken Hülya Avşar sıklıkla kullandığı siyah rengin dışına çıkarak hayranlarından tam not aldı.

59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Hülya Avşar'ı izlemeye gelenler arasından eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu da vardı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı.

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