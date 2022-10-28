59’luk Hülya Avşar’dan tenis şovu! Eteğini savura savura oynadı, yılların tozunu aldı! Görenlerin nefesini kesti ’’Üstten kapatsan alttan açılıyor!’’

Son olarak geçtiğimiz günlerde Avşar Kızı'nın 59. yaş gününde bir araya gelmişlerdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalmaya devam eden ikiliden Avşar, sosyal medya hesabından sıklıkla Çilingiroğlu ile olan fotoğraflarını paylaşıyor.