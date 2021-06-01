58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, yine yaptığı yapacağını yaptı. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Sosyal medya hesabından video paylaşarak aşı hakkında konuşan Seda Sayan, estetiklerinden dolayı ne gülebildi ne de mimik yapabilirdi. Sanatçının o halini gören sosyal medya kullanıcıları "Hayalet gibi olmuşsun" dedi.

01.06.2021 13:12 - Son Güncelleme: 01.06.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





