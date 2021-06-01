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58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, yine yaptığı yapacağını yaptı. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Sosyal medya hesabından video paylaşarak aşı hakkında konuşan Seda Sayan, estetiklerinden dolayı ne gülebildi ne de mimik yapabilirdi. Sanatçının o halini gören sosyal medya kullanıcıları "Hayalet gibi olmuşsun" dedi.

01.06.2021 13:12 - Son Güncelleme: 01.06.2021 13:12
58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Ünlü sanatçı Instagram'da yayınladığı videosunda son hali ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.

58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti.

58'lik Seda Sayan'ın son halini görenlerin dili tutuldu! Estetik yaptıra yaptıra yüzü bu hale geldi takipçileri tepki gösterdi

Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.