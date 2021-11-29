58'lik Hülya Avşar kalça ve sırt dekoltesiyle gözleri şaşı etti 'sesi olmayınca dikkati sırta ve kalçaya vermiş!'
Hülya Avşar sahneler bir döndü pir döndü... Son günlerde eski aşkı Tanju Çolak ve Gülben Ergen'le atışmasıyla gündeme gelen Hülya Avşar uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Bir gazinoda sahne alan 58 yaşındaki Hülya Avşar öyle bir kıyafet tercihi yaptı ki gözler şaşı kaldı. Kalçasına kadar olan sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Hülya Avşar'ı beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de var.
29.11.2021 09:53
- Son Güncelleme: 29.11.2021 09:53
İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Bir gazinoda sahne alan Avşar Kızı, derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı.
Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.