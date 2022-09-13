58'lik Hülya Avşar bikinili pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Cesaretini konuşturan Hülya havuz başında öyle bir poz verdi ki...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatil sezonunu kapatmayan 58 yaşındaki Avşar kızı, siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yorumları sınırlandıran Avşar'ın paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı. Böylelikle ünlü şarkıcıya yorum yağdı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
13.09.2022 20:59 - Son Güncelleme: 13.09.2022 20:59
Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve yeni parçalarını müzikseverlerin beğenisine sunan Hülya Avşar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.