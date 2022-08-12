58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

1983 yılında ise Avşar hayatının dönüm noktasını yaşadı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile oyunculuğa başlayan Avşar, kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti.