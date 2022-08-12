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Haberler Magazin 58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sahne kostümleriyle de dikkat çeken Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Avşar, bu kez akıllara zarar klibiyle gündemde. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan o anları...

12.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:34
58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya gelen Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.

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58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

1983 yılında ise Avşar hayatının dönüm noktasını yaşadı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile oyunculuğa başlayan Avşar, kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti.

58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

"Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası ile müzik listelerini alt üst eden Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

Avşar kızı özellikle ikinci evliliğini yaptığı Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Avşar'ın bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı da oldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı

Kariyeri boyuncu oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapan Avşar, iş ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

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