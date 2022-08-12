58 yaşındaki Hülya Avşar sakızı ağzından çıkardı göğsüne yapıştırdı! Derin göğüs dekoltesiyle Avşar kızı ağızları açık bıraktı
Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sahne kostümleriyle de dikkat çeken Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Avşar, bu kez akıllara zarar klibiyle gündemde. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan o anları...
12.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:34
Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya gelen Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.
"Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası ile müzik listelerini alt üst eden Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.