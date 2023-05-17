58 kiloyu bakın nasıl verdi! 51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! Ne diyet ne spor! Tek bir yöntemle....
Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler'in obeziteden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda 18 kilo verdiğini belirten ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve fit vücuduyla şaşırttı. Kobra Murat'ın diyetsiz ve sporsuz olarak 58 kilo verdiği belirtiliyor ve zayıflama sırrı merak ediliyor.
17.05.2023 21:55 - Son Güncelleme: 17.05.2023 22:17
Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler mum gibi eridi. 58 kilo birden veren Divandiler'in zayıflama sırrı oldukça merak ediliyor. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi...
Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi.
Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.