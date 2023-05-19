57'lik Serap Paköz 'Benim neyim eksik' deyip Seda Sayan'a uymuştu! 15 yaş gençleşti! ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' 17 kez...

Ünlü sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik" deyip meslektaşı Seda Sayan'ın doktorunun kapısını çalmıştı. Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, bununla da yetinmedi daha sonra kaşlarını kaldırtığ yüzüne dolgu yaptırmıştı. Sosyal medyada günlerce konuşulan 57 yaşındaki sunucunun bu kez son hali gündem oldu. İşte başta Serap Paköz olmak üzere ünlüler ve estetik hikayeleri...