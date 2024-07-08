56'lık Hakan Ural'ın '3 numara' dediği kızı Gisela koca kız oldu! Resmen 19 yıllık eşi Ezgi Can Ural'ın kopyası! "Esmer güzelleri..."

Ünlü televizyoncu ve sunucu Hakan Ural'ın küçük kızı Gisela, babasının paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geliyor. Sibel Can ile olan evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girmişti. "3 numara" diyerek sevgiyle bahsettiği kızı Gisela, bu evlilikten dünyaya gelmişti.
Sibel Can ile olan ilk evliliğinden iki çocuğu bulunan Ural'ın, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen Gisela hızla büyüyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık çocuklarıyla olan keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, son olarak kızı Gisela ile verdiği bir pozu paylaştı.
Fotoğrafta dikkat çeken detay ise Gisela'nın gözle görülür şekilde uzamış boyu oldu.