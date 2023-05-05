56 yaşında 20'lik çıtır! Hollywood yıldızının yaşlanma karşıtı iksirine bakın! ''Biraz iğrenç'' deyip sırrını paylaştı! İneklerle...
56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek güzellik hilesini açıkladı. Yaşından genç görünmesinin sırrını merak edenler duyunca çok şaşıracak. Gençlere meydan okuyan fiziği ve cildiyle dikkat çeken ünlü isim meğer o formülü kullanıyormuş! ''Biraz iğrenç gelebilir'' diyen Hayek yaşlanma karşıtı bakımını hakkında tüm detayları hayranlarına tek tek anlattı. İnek kemiğiyle...
05.05.2023 12:00 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:00
Meksikalı-Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek oyunculuk kariyerine 1989 yapımı pembe dizi Teresa'daki başrolüyle başladı. Kısa sürede tanınırlığı artan Hayek genç yaşından itibaren sektörde boy göstermeye başladı. Tüm ışıklara ve yaşına rağmen genç kalmayı başaran ünlü isim güzellik sırrını açıkladı.
Yıllara rağmen genç görünen 56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek, kusursuz fiziğiyle gençlere meydan okuyor.
Salma Hayek, 2015 yılında bir dergiye verdiği röportajda cildinin dolgun görünmesini sağlama konusunda iksirini paylaştı.