53'lük Sibel Can'ın tatil pozu yıkıp geçti! Hakan Ural ilk eşi için 'yaşayan efsane' demişti! İddialı paylaşıma ilk yorum kızı Melisa Ural'dan...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, sahne tarzı, göz alıcı güzelliği ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Yıllara meydan okuyan görünümü ve sahne performanslarıyla hayranlarının beğenisini kazanan sanatçı, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı kasıp kavuran şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte Sibel Can'ın beğeni yağmuruna tutulan tatil pozları...
Tatilde çekilmiş iddialı pozları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"Ne güzelsin" yorumlarının yağdığı paylaşımında, şarkıcının bikinili poz vermemesi dikkat çekti. Bu durum, takipçilerinin aklına son olarak 2016 yılında verdiği bikinili pozu getirdi.