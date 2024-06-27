53'lük Sibel Can'ın en küçük oğluna bakın! Hakan Ural'ın 'Dünya yakışıklısı' dediği Emir Aksüt şimdi kocaman oldu! Melisa Ural'ın paylaşımı sonrası...

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'ın özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi herkesçe biliniyor. Sanatçının Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt de bu geleneği sürdürüyor. 23 yaşına gelen Emir Aksüt, nadir de olsa zaman zaman ablası Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımlarında görülüyor. Bu paylaşımlar, yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'ün hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.Ünlü bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Emir Aksüt, magazin dünyasından uzak, kendi halinde bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.