53'lük Sibel Can'ın en küçük oğluna bakın! Hakan Ural'ın 'Dünya yakışıklısı' dediği Emir Aksüt şimdi kocaman oldu! Melisa Ural'ın paylaşımı sonrası...

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'ın özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi herkesçe biliniyor. Sanatçının Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt de bu geleneği sürdürüyor. 23 yaşına gelen Emir Aksüt, nadir de olsa zaman zaman ablası Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımlarında görülüyor. Bu paylaşımlar, yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'ün hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.Ünlü bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Emir Aksüt, magazin dünyasından uzak, kendi halinde bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can denilince akla gelen ilk şeylerden biri, sanatçının özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusundaki hassasiyeti. Ancak son yıllarda, çocukları Engincan ve Melisa Ural'ın magazin dünyasına adım atmasıyla bu gizli dünyanın kapıları aralanmaya başladı.
Son yıllarda çocukları Engincan ve Melisa Ural'ın magazin dünyasına adım atmasıyla, Can ailesine dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımları, Sibel Can'ın "gizli dünyası" hakkında ipuçları sunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Melisa Ural'ın paylaştığı bir fotoğraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Fotoğrafta, Sibel Can'ın ikinci evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt'ün ne kadar büyüdüğü ve yakışıklı bir delikanlı olduğu gözlerden kaçmadı.